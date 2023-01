À Liège, la Cité Miroir cache un abri.. anti-aérien: "En cas d'alerte, les gens des environs savaient qu'ils pouvaient venir ici"

Sous la Cité Miroir, se cache un abri anti aérien. Une demande de permis d'urbanisme vient d'être introduite pour le réhabiliter en lieu de mémoire.

Sous les anciens bains, l'histoire souterraine de la ville de Liège, le seul abri classé au patrimoine wallon. L'abri est composé de 6 alcôves, 6 pièces circulaires intégrées au plan en dernière minute. Ce sont les premiers raids aériens des Allemands en Espagne qui donnent l'idée aux architectes juste avant la construction, soit juste avant la Seconde Guerre mondiale.

"Il y avait cette menace de bombardements de civils. Donc les architectes ont prévu un abri qui avait la capacité d'accueillir jusqu'à 400 personnes", éclaire Sophie Liégeois, responsable communication de la cité miroir.

L'abri est destiné aux utilisateurs des bains, mais aussi aux familles riveraines de la Sauvenière. "En cas d'alerte qui retentissait, les gens des environs savaient qu'ils pouvaient venir ici. Il n'y avait pas de panneaux d'indication, mais cet abri a vu venir des familles en pleine nuit ou même en pleine journée", ajoute Sophie Liégeois.

L'abri est aujourd'hui défraîchi. L'idée est de le rénover pour y installer une exposition permanente, une immersion. "On fera appel à de nouvelles technologies telles que des hologrammes et des écrans 360 °C degrés pour raconter la vie dans les abris et l'histoire des victimes de conflits armés", précise Sophie Liégeois. Le lieu de mémoire pourrait ouvrir en 2024 pour les dix ans de la Cité miroir.