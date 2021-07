Liège: la Meuse sort de son lit, la Ville demande aux habitants au bord du fleuve de partir

En raison des fortes précipitations, le niveau de la Meuse a continué de s'élever. Une remontée d'eau est à prévoir jeudi après-midi à Liège, ont indiqué la gouverneure faisant fonction Catherine Delcourt et les autorités de la Ville de Liège mercredi peu après midi. La bourgmestre faisant fonction Christine Defraigne a demandé aux habitants du bord de Meuse de quitter leur habitation et pour ceux qui ne peuvent pas le faire de monter à l'étage. "Par mesure de sécurité, nous demandons donc à tous ceux qui sont en ville pour le moment et qui n’y habitent pas de rentrer chez eux. Et à tous les Liégeois qui vivent le long du fleuve de partir également vers les hauteurs ou de monter aux étages", a-t-elle dit.

La raison de cette nouvelle montée des eaux dans la ville, c'est le barrage de l'île Monsin, en travaux, qui menace très clairement de déborder vu le débit très élevé de la Meuse. Seules 2 des 6 portes peuvent être ouvertes pour libérer l'excédent d'eau, mais cela ne suffit pas et le débordement risque faire augmenter le niveau d'1,50m dans les rues de Liège.

La situation dans le centre de Liège ne devrait cependant pas être aussi critique que du côté de la Vesdre ou de l'Ourthe. À Angleur, la rivière de l'Ourthe a notamment débordé près du centre commercial Belle-Île. Il est conseillé aux habitants de quitter leur domicile si c'est encore possible et de se réfugier dans leur cercle familial et amical. Les services sociaux de la Ville les accueillent également au Hall omnisports de Grivegnée, rue Nicolas Spiroux. S'il n'est plus possible d'évacuer, il est préconisé de monter aux étages.

Le pont des Grosses Battes a notamment été fermé à la circulation. La gouverneure faisant fonction et les autorités liégeoises rappellent également aux citoyens et aux commerçants de Coronmeuse, Saint-Léonard, Outremeuse et du centre-ville de prendre toutes les mesures de précaution. "Certains commerces du centre-ville et des abords ont déjà décidé de fermer par prudence pour laisser leur personnel rentrer chez lui. Les autres commerçants qui en ont la possibilité sont invités à faire de même." Au vu de la situation d'urgence due aux précipitations inédites en province de Liège, il est demandé à la population d'éviter tout déplacement inutile. "Les conditions restent très difficiles. Beaucoup de routes sont fermées ou impraticables. Il convient donc de donner la priorité absolue aux déplacements des services de secours et d'intervention, qui effectuent encore des opérations de sauvetage. Il est par ailleurs demandé à la population de privilégier le télétravail ce jeudi."

LA WALLONIE SOUS EAU CE JEUDI: LE DIRECT



LA WALLONIE SOUS EAU: VOS TÉMOIGNAGES EN PHOTO/VIDÉO