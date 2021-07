Des intempéries provoquent le chaos: les récits des habitants en photos et vidéos

Les images au réveil sont toujours aussi impressionnantes. Il a encore plu cette nuit sur l'est du pays. Dans les provinces de Liège et de Luxembourg, des villages sont toujours sous eau. Voici vos photos et témoignages envoyés via le bouton orange Alertez-nous.

Un salon inondé et des biens inutilisables, c'est la situation vécue par Gwendoline, habitante de Hampteau, en province de Liège. "Nous avons tout perdu en quelques minutes", témoigne-t-elle.

Tôt ce matin, notre journaliste Michaël Menten rencontrait des sinistrés. "Ma maison est un aquarium. Les canapés nagent dans l'eau. Il y a de l'eau jusque la fenêtre. Je ne sais rien faire, on n'a plus de courant, ni de téléphone. On a plus rien", témoigne un riverain.

Michaël Menten rencontrait également un couple de Liégeois qui venait d’abandonner la voiture. Il se rendait à pied chez des amis qui vont les loger.

"Au Chênée, c’est assez catastrophique. Les vaches qui passent, les voitures qui s'empilent et puis disparaissent dans l’eau. L’eau monte très vite. Tout le monde s'inquiète. Aucune information, aucun secours et pas d’électricité", désespère Maria.

"Nous sommes toujours coincés sur Chênée. L'eau continue de monter encore et encore. Le premier étage commence à être touché. Nous sommes désespérés", nous écrit Tina.

"Mon oncle âgé de 75 ans est coincé à l'étage de son habitation situé Quai Henri Borguet à Chênée depuis plus de 12h sans électricité, sans eau ni nourriture, et un GSM bientôt HS. Il est malade, a besoin de ses médicaments et est à bout, son état se dégrade. Après avoir composé à plusieurs reprise le numéro 1722 et le 112, nous sommes toujours dans cette incertitude insupportable. Il a tout perdu envahit par les eaux et personne pour venir à son secours", témoigne Katia via le bouton orange Alertez-nous, désespérée par la situation.

"Pas d’électricité, les voisins partagent la nourriture qui reste par les toits... L’eau ne baisse pas! Quand est-ce que quelqu'un viendra nous chercher?", témoigne Maria aux alentours de 8h via le bouton orange Alertez-nous.

"Nous sommes inondés sur Comblain-au-Pont. L’Ourthe a débordé et le mur anti-crue n’as pas suffit. Tout est sous eau. Nous sommes une famille de 8 enfants, nous sommes dévastés", confie Wendy.

"Ce matin à Ensival… Il n’y a plus rien de visible. C’est une catastrophe !", témoigne Cynthia.

"Notre séjour au camping de La roche-en-Ardenne a du s'écourter ce soir à 21 h. Le camping est malheureusement inondé", témoigne Mélinda, photo à l'appui.