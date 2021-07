Des rues transformées en torrent, des voitures emportées et des milliers d'habitants évacués: la situation reste CHAOTIQUE

Les images au réveil sont toujours aussi impressionnantes. Il a encore plu cette nuit sur l'est du pays. Dans les provinces de Liège, des villages sont toujours sous eau. Des routes et des maisons sont inondées. Voici un bilan de la situation en province de Liège. Cet article est actualisé tout au long de la journée avec les dernières informations.

Les rues transformées en torrent, des voitures emportées par le courant, des maisons inondées et des milliers d'habitants évacués en urgence. L'eau grimpe depuis déjà mardi après midi et entraîne avec elle de nombreux dégâts sur une large partie de la Wallonie et du Limbourg. La province de Liège fait partie des zones les plus touchées.

Etat des eaux en Wallonie mis à jour le 15/07/2021 à 08:00

Source : Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques

Les inondations ont fait une victime à Eupen

Les inondations ont fait une victime à Eupen. Un jeune homme de 22 ans a été emporté par les eaux, rapporte le Grenz-Echo. Une imprudence serait à l'origine du drame.

Une personne retrouvée noyée dans sa cave à Aywaille

Le corps sans vie d'une personne a été retrouvé mercredi à Aywaille, a indiqué jeudi le bourgmestre Thierry Carpentier. Le quinquagénaire s'est noyé dans sa cave du côté de la rue Bignoul. L'homme aurait tenté de trouver seul une solution concernant son problème d'inondation.

En provinces de Liège et Luxembourg, les gouverneurs appellent à éviter tout déplacement

Au vu de la situation d'urgence due aux précipitations intenses qui s'abattent sur le sud du pays, les gouverneurs des provinces de Liège et Luxembourg appellent jeudi à éviter tout déplacement inutile. Dans les deux provinces, les conditions restent très difficiles. De nombreuses routes sont fermées ou impraticables.

Des routes inondées en région verviétoise

La police fédérale fait, sur son site internet, un inventaire des chaussées fermées suite aux intempéries de ces dernières heures. C'est en province de Liège qu'elles sont le plus nombreuses.



La police indique ainsi que le centre de Spa, la N629, est fermée à la circulation, tout comme le centre de Theux qui est inaccessible. Des coulées de boues sont aussi constatées sur la N30, Bastogne-Houffalize, à hauteur de Harzé.

- La N633 qui relie Liège à Trois-Ponts est fermée à Aywaille en direction de Polleur.

- La N61 qui permet de traverser la vallée entre Ensival et Nessonvaux est interdite à la circulation tout comme la N621, à hauteur de Fléron.

- La N673, est, elle, fermée à hauteur de Trooz.

- La N690 à Pepinster est inondée, comme la N633 qui relie Esneux et Comblain-au-Pont et qui sont elles aussi interdites à la circulation Même s'il est conseillé de se déplacer le moins possible et de rester chez soi, des déviations locales sont souvent mises en place. Du coté de Dison, la bourgmestre Véronique Bonni indique sur les réseaux sociaux qu'un mur s'est effondré rue de Renoupré et que les rues de l'Industrie, Saint-Jean et du Corbeau sont interdites à la circulation.

À Liège, le tunnel de Cointe est fermé dans les 2 sens entre Embourg et le Val Benoît. La rue de Tilff est complètement inondée. Chênée est complètement inaccessible. "Évitez tout déplacement", prévient la police locale.

Plus de 200 interventions pour les pompiers

Les pompiers de la province de Liège comptabilisaient mercredi, vers 20h45, plus de 200 interventions en raison des intenses averses qui s'abattent depuis mardi sur le sud du pays. Un nombre qui ne cessait de grimper. "La Vesdre est sortie de son lit et nous ne pouvons plus accéder à certaines zones avec des véhicules motorisés. Nous ne sommes pas bien équipés et l'armée est présente avec des camions. Aucun blessé n'est à déplorer", ont-ils précisé.

Les pompiers de Wallonie picarde en renfort de leurs collègues de Liège

Deux équipes des services de secours de Wallonie picarde sont arrivées jeudi matin en renfort dans la région liégeoise. Une relève est d'ores et déjà prête à prendre le relais.

Evacuation de riverains

La situation ne semble pas prête de s'améliorer, alors que la commune de Chaudfontaine a évacué une partie de la population riveraine des lieux problématiques (Vaux-sous-Chèvremont et Chaudfontaine Source), soit 1.351 habitations et potentiellement 1.763 personnes. Mercredi soir, il était en outre impossible pour certaines personnes d'être secourues : "L'évacuation des zones sinistrées est très compliquée, car l'accès n'est plus possible. Il est donc demandé aux personnes de se réfugier aux étages de leur habitation et de bien rester chez elles à l'abri en attendant une décrue", a insisté le bourgmestre Daniel Bacquelaine.

Dans la commune de Trooz, la situation est aussi préoccupante. "La Vesdre est sortie de son lit et a envahi la chaussée. Les citoyens et ouvriers communaux se sont réfugiés aux étages. Nous n'avons pas le matériel adéquat pour évacuer la population et nous avons donc fait appel à l'armée. Leur venue est prévue vers 20h30 avec deux bateaux et plusieurs camions. Ils pourront donc accéder aux zones actuellement inaccessibles et pourront transporter ces centaines de personnes vers le centre installé à Beyne-Heusay", a expliqué le bourgmestre Fabien Beltran.

D'autres communes comme Soumagne et Chênée sont également touchées de plein fouet. Du côté de la zone de secours Hemeco, les hommes du feu sont débordés par les appels concernant des inondations à Clavier, Anthisnes ou encore Ferrières.

La Meuse risque de déborder jeudi près du barrage de l'île Monsin

En raison des fortes précipitations qui s'abattent sur le sud du pays et du niveau élevé de l'eau à hauteur du barrage de l'île Monsin, la Meuse pourrait déborder jeudi en début d'après-midi, ont signalé les autorités liégeoises mercredi soir. Plus d'informations dans cet article.

Des seuils d'alerte de crue ont été atteints

Les seuils d'alerte de crue ont été atteints pour de nombreux cours d'eau en Wallonie mercredi. Lors du dernier bilan publié vers 00h30 jeudi, les risques de crue et débordements concernaient toujours principalement les rivières de l'Eau d'Heure, l'Eau blanche et l'Eau noire, la Basse et la Haute Lesse, la Lhomme, l'Ourthe, l'Amblève, la Vesdre. Les seuils sont désormais aussi atteints pour les affluents de la basse Meuse.

La protection civile reste sur le qui-vive

Plusieurs interventions sont en cours dans la nuit de mercredi à jeudi par la Protection civile en provinces de Liège, de Limbourg et d'Anvers. Personnel et volontaires viennent en appui aux zones de secours pour faire face aux fortes précipitations et à la montée des eaux.

PROVINCE DE NAMUR

Les militaires déployés

L'armée a été déployée en renfort car dans plusieurs endroits, il est impossible pour les pompiers de franchir les courants d'eau tellement les niveaux sont hauts. C'est le cas notamment à Theux, Liège, Namur et Rochefort. Des camions militaires ont été mis à disposition pour évacuer la population.

Circulation perturbée

En province de Namur, la chaussée est inondée sur l'A15 (E42) à hauteur d'Andenne en direction de Mons. L'accès est fermé et la situation est aussi jugée dangereuse. A Andenne encore, des coulées de boue sont aussi constatées sur la N921 dans les deux sens, ce qui rend le passage difficile. La situation est aussi qualifiée de dangereuse. En province de Liège, le Tunnel Kinkempois est fermé dans les deux sens en raison d'inondations dans la cité Ardente.