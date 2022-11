Des bâtiments de la police judiciaire fédérale de Liège fermés par sécurité: "C'était le signal qu'il n'était plus possible de continuer comme ça"

Les autorités de la police fédérale de Liège ont pris la décision de fermer certains bâtiments du site Saint-Léonard et rue du palais dès ce mercredi en raison du mauvais état de ceux-ci, a déploré la CGSP par communiqué de presse. Une décision qui fait suite à la tenue d'un comité de concertation mardi, précise encore le syndicat.

Un bâtiment de la police judiciaire fédérale (PJF) avait déjà été évacué la semaine dernière suite à des inquiétudes concernant sa stabilité : des fissures et un soulèvement de carrelage avaient été constatés. Après inspection, les policiers avaient pu le réintégrer "mais pour nous, c'était le signal qu'il n'était plus possible de continuer comme ça et que la sécurité du personnel était menacée", pointe ainsi Eddy Quaino, mandataire permanent police.

"La CGSP dénonce cette situation depuis plusieurs années s'agissant d'infrastructures indignes d'une police du 21e siècle et qui se doit d'être à la pointe en matière d'enquête sur la grande criminalité ou le cybercrime", regrette encore Eddy Quaino, qui réclame une solution urgente pour "permettre aux collaborateurs de reprendre le travail normalement". La concertation s'est déroulée en présence des conseillers du Commissaire Général de la Police Fédérale, du Directeur Général Judiciaire Eric Snoeck, l'Administrateur Général de la Régie des Bâtiments et les diverses autorités locales. "Force a été de constater qu'il est impossible de mettre les bâtiments en conformité afin de poursuivre l'activité de la police judiciaire fédérale sur le site de la Rue Saint-léonard à Liège", poursuit Eddy Quaino, qui évoque notamment des problèmes de gaz, l'absence de portes coupe-feu, de compartimentage, ou encore des risques électriques.

"La Régie des bâtiments n'est pas à même de proposer une situation crédible avant au moins deux ans, alors que l'on doit travailler sur des dossiers de criminalité importants", ajoute le représentant syndical. Les bâtiments concernés par la décision de fermeture sont les blocs M, K et H du complexe Saint-Léonard et le site du "château" situé rue du Palais. L'infrastructure de la rue Saint-Gilles est touchée par les mêmes problèmes. La CGSP milite également pour la fermeture administrative de ce site. Elle attend la décision du bourgmestre Willy Demeyer (PS) à ce sujet courant de la semaine prochaine. Pour l'instant, aucune piste de relogement n'a été trouvée. Plus d'une centaine d'agents sont actuellement impactés par cette situation. Le Secrétaire d'État en charge de la Régie des Bâtiments, Mathieu Michel (MR), a été interpellé sur le sujet. La police judiciaire de Liège est la 3e police judiciaire du pays.