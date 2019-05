Des centaines de carcasses de poulets abandonnées en plein air aux Trixhes à Flémalle: "C'est le 3e dépôt en 15 jours"

"Il y a un charnier à ciel ouvert de déchets d'animaux dans les anciens voisinages, aux Trixhes à Flémalle", a –t-on appris via le bouton orange Alertez-nous.



Le dépôt de déchets, principalement des carcasses de poulet et d’autres animaux, a aussi été signalé sur l’application participative BetterStreet et sur plusieurs forums liés à la commune de Flémalle sur Facebook.



D’après notre témoin, il y aurait plusieurs centaines de carcasses de bêtes et cela provoquerait des odeurs incommodantes : "Beaucoup de promeneurs n’osent plus aller par là avec leurs animaux pour leur balade quotidienne, de peur que ces derniers n’attrapent des maladies".





Que fait la commune?



Les services communaux de Flémalle ont été avertis il y a une dizaine de jours, "mais ceux-ci n’ont toujours pas bougé", affirme le citoyen.



Contacté le service propreté de la commune confirme qu’il est bien au courant de la situation "depuis plusieurs jours". Le traitement est en cours. Il n’aurait pas pu être mis en place plus rapidement car, précise-t-il, "il fallait le temps de récupérer le matériel d’enlèvement adéquat car il s’agit d’une opération particulière".

"Le service propreté s'est rendu sur place ce matin pour nettoyer la zone. Le service des travaux a été prévenu par la Police locale, il y a 4 jours via son application Betterstreet. C’est le 3ème dépôt clandestin de ce genre en l’espace de 15 jours sur la commune. Vu l’importance, la police devait se rendre sur place pour initier des recherches et tenter d’identifier l’auteur", indique Jérôme Dister, l'échevin des travaux.

Quant aux auteurs du délit, ils risquent une amende qui peut être salée. L’agent constatateur se rend sur place pour essayer d’identifier le ou les contrevenants. Il s’agit en fait d’un dépôt clandestin d’immondices. D’après le décret environnement de 2008, l’infraction de catégorie 2 est passible d’une amende de 50 à 100.000 euros.

"Si l’auteur est identifié, l’amende pourrait se monter à plus de 800€, frais de nettoyage compris", conclut Jérôme Dister.