Freddy est porté disparu à Saint-Vith: l'avez-vous vu?

Nous diffusons cet avis de disparition à la demande du parquet du Luxembourg, division Neufchâteau.

Le jeudi 13 juin 2019 vers 17h00, Freddy VANDENDYCK, un homme âgé de 47 ans, a été vu pour la dernière fois sur son lieu de travail, l’abattoir Pegri à Saint-Vith. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Il se déplace à bord d’une Land Rover Defender gris argent immatriculée 1-CYE-469.

Freddy mesure 1m85 et est de corpulence normale à maigre. Il a de courts cheveux châtains foncés, grisonnants près des tempes.

Au moment de sa disparition, il portait un pantalon kaki, un polar brun de la marque "Quechua" et des sabots en cuir brun/kaki.





Contacter la police



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.