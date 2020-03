Le cuisinier qui proposait de faire table d'hôtes pendant le confinement prépare désormais des repas pour les plus démunis

François Tonglet, cuisinier dans un restaurant de luxe à Neupré en région liégeoise, avait défrayé le chronique il y a quelques jours en proposant sur son Facebook d’organiser des tables d’hôtes chez lui ou des repas chez des clients. Aujourd’hui, il aide en cuisine à la brasserie de la gare des Guillemins. Un geste normal selon lui, qui n’y voit pas forcément une manière de se faire pardonner. "Ce n’est pas pour m’excuser. Oui je regrette ce qui s’est passé. J’ai peut-être mal communiqué. Mais indépendamment de ça c’est avec plaisir que je viens prêter main forte", a-t-il expliqué au micro de Vincent Jamoulle et David Muller. Une aide qu’il juge plus intéressante que de rester chez lui à ne rien faire, tout comme tous ceux qui ont répondu à l’appel de l’entrepreneur liégeois Stephan Uhoda. Jusqu’à la fin du confinement, ils vont préparer chaque jour 200 repas qui seront distribués aux plus démunis.

