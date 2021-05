Meurtre de Vinciane à Soumagne: la police recherche deux personnes filmées à proximité de son domicile

La juge d'instruction chargée de l'enquête sur le meurtre de Vinciane Mathues nous demande de diffuser l'avis de recherche suivant.

Le vendredi 23 avril 2021 vers 16h40, le corps sans vie de la victime a été retrouvé dans son habitation située rue du Château de Micheroux à Soumagne. Le même jour entre 7h30 et 09h00, deux individus ont été filmés à proximité du domicile de la victime.

Le 1er individu est de corpulence mince. Il était vêtu d’une veste noire à capuche, d’un pantalon bleu avec une ligne blanche sur les côtés et de baskets bordeaux à bords blancs et semelles rouges. Il était en possession d’un sac à dos gris.

Le 2ème individu est de corpulence athlétique et est plus grand que le 1er. Il était vêtu d’une veste gris clair, d’un pantalon noir et de chaussures brunes. Il était en possession d’un sac à dos noir :

A ce jour, ces deux personnes n’ont pas encore été identifiées. Les enquêteurs demandent qu’elles se manifestent auprès des services de police ainsi que les personnes qui les reconnaitraient.

Il est aussi demandé aux personnes qui auraient vu des agissements suspects à proximité du domicile de la victime de se manifester. La discrétion est assurée. Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à prendre contact via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu