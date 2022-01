Molly, le chien de Primerose, tué sauvagement par deux molosses à Faimes: "Un film d'horreur"

Une histoire "traumatisante" pour deux amies qui promenaient un petit chien, un Yorkshire, dans les rues de Faimes, près de Waremme (province de Liège). Deux chiens errants, des American Staff, ont subitement attaqué leur animal. Ce dernier n'a pas survécu à ses blessures. Un vrai choc pour ses propriétaires qui se sont confiées à notre micro.

Ce jeudi, c'est la première fois que Lisette et Primerose sont sorties depuis le drame. Lundi après-midi, les deux amies se sont baladées dans une rue en pleine campagne. Avec elles, Molly, un petit Yorkshire, lorsque deux énormes chiens ont surgi de nulle part avant d'attaquer.

"J'ai attrapé Molly et je l'ai prise dans mes bras. Je la tenais fort dans mes bras. Je leur ai tourné le dos en espérant que... mais ils m'ont fait tomber à terre, et ils l'ont arrachée de mes bras", raconte Primerose. "Je ne comprends pas le but d'avoir des chiens tueurs comme ça."

Le début d'un carnage qui va durer plusieurs minutes. Le petit chien de deux ans est littéralement déchiqueté par les American Staff dont la mâchoire est capable d'exercer une pression de 150 kg par cm².

"Elle hurlait, ils me faisaient tomber, j'ai des bleus partout. J'ai la main toute abîmée mais ça n'est pas grave, le pire c'est la petite", nous raconte la propriétaire du Yorkshire.

Les deux femmes sont blessées aux mains et à plusieurs endroits du corps. Lisette et Primerose ont été sauvées par un jeune homme de 19 ans qui passait par là. Malheureusement, le Yorkshire n'a pas survécu. Aujourd'hui, les deux amies ont peur de sortir dans la rue. "Cette image nous marque. C'est un film d'horreur. Ils n'avaient qu'une idée en tête: tuer."

Une plainte a été déposée à la police. Une enquête est ouverte. Primerose compte bien prendre un avocat pour qu'à l'avenir pareil drame ne puisse pas se reproduire.