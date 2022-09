Nicolas relève un sacré défi: faire de la pâtisserie sans lait, sans beurre et sans oeufs dans son magasin

Est-il possible de faire des gâteaux sans lait, sans beurre et sans œuf ? La réponse est oui. C’est le défi qu’a relevé Nicolas en créant sa boulangerie végan à Liège.

À l’intérieur, on retrouve une clientèle très diversifiée qui va de Belges végans à des étrangers venus d’Allemagne en passant par des grands-parents dont la petite-fille "est allergique aux protéines de lait et aux œufs".

Pour réussir à pâtisser sans les produits classiques, Nicolas, le gérant, a plus d’un tour dans son sac. "J’ai de la crème fraîche végétale. Elle est faite à partir de protéine de pois et d’huile végétale. Pour remplacer les œufs, on a de la protéine de pomme de terre qu’on utilise avec de l’eau."

Pâtissier de formation, Nicolas explique être "devenu végan". Il ne se voyait plus travailler avec des produits qui ne "sont pas en accord" avec ses valeurs. Il a donc décidé de lancer son propre commerce.

Si Nicolas a lancé sa boulangerie pour des raisons idéologiques, la majorité de sa clientèle vient surtout pour des raisons de santé. "70% de ma clientèle est intolérante au lactose et on a aussi des curieux qui veulent venir voir ce que l’on fait."

Les produits de Nicolas vont aussi vendus dans d’autres boulangeries et restaurants.