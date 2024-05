Une femme meurt d'un coup de stylo à bille dans le cœur à Arlon: son compagnon inculpé du chef d'homicide

Une femme née en 1986 a perdu la vie dans la nuit de mardi à mercredi lors d'une dispute de couple à Arlon, rapporte le parquet du Luxembourg jeudi, confirmant une information parue la veille dans plusieurs médias locaux. Son compagnon a été privé de liberté et inculpé du chef d'homicide.

Mercredi peu après minuit, la police locale d'Arlon est intervenue dans une habitation du centre-ville pour une dispute de couple sur fond d'alcool et de médicaments. Malgré l'intervention rapide des secours qui ont tenté de la ranimer, une dame d'environ 38 ans est décédée sur place.

Les premiers éléments de l'enquête, dont l'autopsie pratiquée mercredi après-midi, indiquent que le décès résulterait d'un unique coup porté au niveau du cœur, rapporte le parquet, précisant que l'arme utilisée n'avait pu être formellement identifiée. Mercredi, la presse locale évoquait un coup mortel porté à l'aide d'un stylo bille. Une information que le parquet n'a pas confirmée.

Un suspect né en 1985 a été privé de liberté et inculpé du chef d'homicide, poursuit le parquet du Luxembourg. Une descente a eu lieu en présence des enquêteurs, du laboratoire de la police technique et scientifique, d'un médecin légiste, du parquet et du juge d'instruction.