Opération de police avec hélicoptère dans le quartier Sainte-Walburge à Liège: on en sait plus sur le début de l'affaire

Vous avez été plusieurs à nous signaler, via le bouton orange Alertez-nous, une opération de police impliquant plusieurs camionnettes ainsi qu'un hélicoptère dans le quartier Sainte-Walburge à Liège. Plusieurs photos montrent une voiture de grosse cylindrée de couleur blanche immobilisée par les forces de l'ordre.



Cette après-midi, le parquet nous a communiqué plus d'informations sur le début de cette affaire. Une arme a été découverte dans une chambre d'hôtel à Rocourt. Son numéro de série avait été effacé. Une petite quantité de stupéfiants a également été trouvée.



La police a été prévenue. Lorsque des policiers sont arrivés sur place, une voiture blanche a pris la fuite. Une brève course-poursuite s'est alors engagée. Après 800 mètres parcourus, sans danger significatif, deux hommes ont été interceptés. Un troisième a pris la fuite.



Les individus en cause sont Liégeois. Les deux hommes arrêtés ont été entendus.