Une passante tombe sur un corps calciné à Liège, près d'une plaine de jeux: la piste criminelle sérieusement envisagée

Un corps calciné a été retrouvé jeudi soir vers 20h30 à proximité du boulevard Gustave Kleyer à Cointe, a indiqué le parquet de Liège. "Ça se passe du côté de Cointe, c'est une promeneuse qui découvre le corps et qui appelle les services de police. Au niveau de ce qui est retrouvé, c'est un corps partiellement calciné, en état de décomposition déjà avancé. Selon les premiers éléments de l'enquête, le décès pourrait remonter à plusieurs mois déjà", précise Renaud Xhonneux, premier substitut du parquet de Liège, au micro RTL INFO.





La piste criminelle sérieusement envisagée

Le corps n'a pas encore pu être identifié, mais on sait qu'il s'agit d'une femme. Le but premier de l'enquête est désormais de tenter d'identifier la victime. "Vu les éléments que l'on a pour le moment, la piste criminelle est quand même envisagée sérieusement. Le travail du médecin légiste et des équipes d'identification, ça va être de comparer avec les personnes qui ont disparu et de voir s'il y a un correspondance avec certains éléments qu'on pourrait retrouver sur le corps et la liste des personnes qui sont actuellement disparues".



L'enquête suit son cours et une autopsie doit avoir lieu vendredi pour éclaircir les circonstances qui ont mené au décès. Le parquet de Liège envisage clairement l'hypothèse criminelle.