"Les musées s'exposent", une expo originale réunissant 44 musées luxembourgeois à la maison de la culture d'Arlon

La maison de la culture d’Arlon accueille une exposition originale. Les pièces les plus emblématiques de 44 musées luxembourgeois ont été réunies en un seul lieu. "Les musées s’exposent", une exposition à découvrir jusqu’au 10 octobre à Arlon. L’entrée est gratuite.

Jusqu’au 10 octobre, la maison de la culture d’Arlon accueille une exposition originale : 44 musées luxembourgeois y exposent leurs pièces les plus emblématiques. L’expo "Les musées s’exposent" est une initiative de l’Académie luxembourgeoise qui souhaite mettre en avant la richesse et la diversité des musées présents sur le territoire provincial. On peut ainsi y découvrir des objets issus de collections variées dans une foule de domaines.

Tout y passe de l’époque gallo-romaine aux beaux-arts, la présence des Celtes, la vie rurale, les moyens de transports ou encore le folklore, le château de Bouillon, l’Abbaye d’Orval, l’industrie, l’univers des pompiers, les patois locaux, l'Eurospace center ou encore les guerres. Les vieux métiers sont aussi très présents en Luxembourg, comme le travail du tabac dans la Vallée de la Semois, la saboterie, une fonderie de cloches, la lutherie ou encore la taille du fameux coticule (pierre à aiguiser) à Vielsalm.

L’occasion, en une visite à un seul endroit, de découvrir ou redécouvrir les collections des 44 musées parfois méconnus. Une belle porte d’accès à ce qui se fait en Province de Luxembourg. Et une invitation à découvrir ces musées in situ. Une belle mise en lumière de ces grands et plus petits musées, qu’ils soient privés ou publics.

Une expo à visiter tant par les habitants de la province qui (re)découvrent 44 des 70 musées actifs sur le territoire provincial, que par les touristes, et les écoles. "Les musées s’exposent" est à voir jusqu’au 10 octobre à la Maison de la Culture d’Arlon. L'entrée est gratuite.