Ce château au style "surprenant" est à vendre en Belgique (vidéo)

L'ASBL provinciale "Sainte-Ode et Sana Belgica", la Province de Luxembourg et IDELUX Projets publics, recherchent un investisseur pour valoriser le Domaine du Celly. Ce site unique en province de Luxembourg est à vendre.

Le Domaine du Celly se trouve au cœur d’une région naturelle et touristique entre Bastogne, Saint-Hubert et La Roche-en-Ardenne. Il est localisé dans la commune de Sainte-Ode, à proximité immédiate de la Nationale N4 et à 10 minutes des autoroutes E25 et E411, mais dans un coin assez reculé.

Le domaine et son prestigieux château sont perchés sur un imposant promontoire façonné par l'Ourthe occidentale. Le cadre magnifique et très vert du domaine est rehaussé par un surprenant château de style "ancien manoir écossais" qui a notamment servi de centre hospitalier pour d’anciens prisonniers de guerres et prisonniers politiques, après la seconde guerre mondiale. (L’ancien hôpital et la séniorie, présents aussi sur le site, ne sont quant à eux pas à vendre).

Estimé à près de deux millions d'euros

Le domaine se compose donc du château, de la conciergerie en entrée de site, de la maison du jardinier et de ses anciennes serres. L’ensemble a été construit dans les années 30 par le Baron Empain. Au total une superficie d'environ 83 hectares, boisés en grande partie.

Les bâtiments ne sont plus occupés depuis plusieurs années. L'ensemble est donc à rénover en profondeur. Il est parfois visité par des amateurs d'urbex. Plusieurs pistes sont évoquées pour sa reconversion, comme un hôtel, des hébergements insolites, de l’horeca, un parc récréatif ou wellness, des activités nature, etc.

Le prix minimum pour l’ensemble a été estimé à près de deux millions d’euros. Le formulaire d'offre est à rendre avant le 9 mars prochain. L’annonce est à consulter via le site internet d’Idelux.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE : où en est l’épidémie ce 29 janvier?