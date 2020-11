Luxembourg: un coffret cadeau à dépenser chez les petits commerçants

A l’approche des fêtes de fin d’année, l’agence de développement local de Léglise, Fauvillers Martelange et Vaux-sur-Sûre lance un coffret cadeau 100 % local.

L’idée est d’acheter local, plutôt que de commander sur de grandes plateformes internet des produits à l’autre bout du monde. On fait plaisir et on se fait plaisir, tout en permettant aux petits commerçants locaux de vivre. Et pour certains de survivre en cette période très compliquée dans pas mal de secteurs.

Dans le coffret, il y a un chèque cadeau de la valeur de son choix, et un carnet avec les coordonnées des plus de 70 petits commerces de proximité dans lesquels on peut le dépenser et se faire plaisir. Et il y a du choix : des produits de bouche, des loisirs, des soins de beauté, et même un garage automobile.

Aucune commission n’est prélevée sur la vente des coffrets. Le seul but est d’offrir un cadeau qui a du sens et de soutenir le commerce local.

Les coffrets cadeaux sont en vente aux services population des administrations communales de Léglise, Martelange, Fauvillers et Vaux-sur-Sûre et sur le site web de l’ADL, l’Agence de développement local.

