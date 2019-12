Bièvre: la boucherie de la place récompensée pour ses boudins lors d'un concours international

A Bièvre, Frédéric et Valérie sont aux commandes depuis 2 ans d’un établissement presque centenaire "la boucherie de la place". Le succès est au rendez-vous, surtout en cette période de fêtes.

Leurs produits, tous faits maison, se vendent comme des petits pains et surtout les boudins, produit phare de la boucherie. Ils ont d'ailleurs été primés lors du concours international de pâtés de gibier et de boudins de fêtes organisés à Chimay (le mois dernier).

Leur boudin noir a remporté la médaille d'argent, et leur boudin aux pommes la médaille de bronze. C'est la première fois que les gérants participaient à un concours. 200 produits étaient en compétition : des pâtés de gibier, 90 sortes de boudins blancs et une quarantaine de boudins noirs.

Goût, assaisonnement, originalité, les critères sont nombreux

"Il y a plusieurs critères qui sont jugés sur le boudin : notamment l'embossage, le goût, l'assaisonnement, l'originalité pourtant c'est un boudin noir nature mais les gens reviennent fort au classique maintenant", explique Valérie.

"Le boudin noir ici, c'est plutôt un boudin noir à viande, ce n'est pas un boudin de mousse comme on a dans les grandes surfaces. Il faut vraiment se différencier par rapport aux grandes surfaces" soutient Frédéric. Il dévoile les petits secrets de la réalisation qui leur a valu la médaille de bronze : "Je l'ai flambé avec une liqueur de pommes et j'ai mis un petit peu de cannelle. La cannelle et la pomme se marient bien donc c'est peut-être ça qui a fait la différence."

Frédéric et Valérie ont l'intention de participer à un prochain concours de saucissons secs début janvier à Namur.