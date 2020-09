Week-end dramatique pour les motards: 4 accidents graves

Plusieurs graves accidents de la route impliquant des motards se sont produits durant le week-end.

Dramatique accident à Cerfontaine: un motard perd la vie après avoir percuté une camionnette

Un motard né en 1966 originaire de Sivry-Rance a perdu la vie, dimanche en début d'après-midi, à la suite d'un accident survenu sur la N978 à Cerfontaine, a indiqué le parquet de Namur. Toujours selon le parquet de Namur, le motard a dévié de sa bande dans un virage et a percuté une camionnette circulant en sens inverse puis un poteau d'éclairage. "Le conducteur de la camionnette avait serré un maximum à droite", a précisé le parquet de Namur. Un expert a été envoyé sur place.

Hastière: un motard, dans un état critique, transporté en hélicoptère après un accident

Un motard a été héliporté dans un état critique en milieu hospitalier à la suite d'un accident survenu dimanche vers 14h00 sur la route de Givet (N589), à hauteur de Heer (Hastière), a indiqué le parquet de Namur. Le motard, qui faisait partie d'un groupe d'une vingtaine de motards néerlandophones, a dévié de sa bande dans un virage et a percuté une voiture, conduite par une jeune fille, qui circulait en sens inverse. Un expert a été dépêché sur place.

Ciney: le pronostic vital d'un motard engagé après une collision frontale

Un motard de 74 ans a été grièvement blessé dimanche après-midi à la suite d'une collision frontale survenue sur la route Ciney-Leignon, à hauteur de Golinvaux, a indiqué le parquet de Namur. Son pronostic vital est engagé. Le pilote est entré en collision frontale avec une autre moto, conduite par un homme de 33 ans, qui circulait en sens inverse. Le septuagénaire a été emmené au CHU de Mont-Godinne. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. "L'alcool n'est pas en cause. Cela peut-être dû au passage d'un animal sur la route mais cela doit encore être vérifié", a précisé le parquet de Namur.

Un motard grièvement blessé dans une collision à Beauraing

Un motard a été grièvement blessé dimanche vers 17h00 dans une collision survenue route de Givet (N40), à Beauraing, a indiqué le parquet de Namur. L'accident a eu lieu entre le lieu-dit rond-point du Petit Caporal et la frontière française. Un groupe de motards qui se dirigeait vers la France suivait une voiture qui avait l'intention de virer à gauche. Son conducteur s'est arrêté pour laisser passer les usagers venant en sens inverse. Le dernier des motards, sans doute surpris par le ralentissement, a percuté le motard devant lui et a ensuite dévié sur sa gauche pour percuter, en collision frontale, une autre moto sur laquelle se trouvait un couple. Son pilote a été grièvement blessé et ses jours sont en danger. Il a été héliporté à l'hôpital du Sart-Tilmant à Liège. Un expert a été envoyé sur place.