Gwenaël, 34 ans, a disparu à Yvoir: l'avez-vous vu ?

A la requête du Parquet de Namur, nous publions l'avis suivant:

Le vendredi 18 mai 2018 entre 19h45 et 20h10, Gwenaël BAUDOIN, un homme âgé de 34 ans et domicilié à Dorinne (entité d’Yvoir), a été vu pour la dernière fois à Mettet. Depuis, il ne s’est plus manifesté. Il circule à bord d’une Peugeot Bipper bleue immatriculée 1-BXR-486.

Monsieur Baudoin est de corpulence normale. Il a les cheveux châtain clair et une légère calvitie.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.