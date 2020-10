Jambes: un homme heurté par un train en traversant la voie dimanche soir, ses jours en danger

Un homme né en 1994 a été heurté par un train dimanche soir en gare de Jambes, indique le parquet de Namur lundi. Ses jours sont en danger. Les faits se sont produits vers 21h40. L'individu et un autre homme ont voulu traverser les voies car leur train était annoncé. Un train de marchandise est alors arrivé et l'a heurté. L'autre personne n'a pas été touchée. Le conducteur du train a entendu un bruit suspect, s'est arrêté un peu plus loin et n'a pu que constater que quelqu'un se trouvait sur les voies lors de son passage. Un témoin confirme que les deux hommes ont bien traversé les voies alors que le train arrivait. Lourdement blessé, l'individu a été transporté à l'hôpital. Ses jours sont en danger.