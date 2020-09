Namur- Le Système de transport intelligent est opérationnel: 21 panneaux lumineux aux entrées de la ville

C'est une étape de plus vers le statut de « Smart City » que la ville veut acquérir. Le STI, Système de Transport Intelligent, fonctionne sur base de capteurs et de caméras et permet aux Namurois de planifier leurs trajets en temps réel, qu'ils soient en voiture, en bus ou à vélo...

Il est désormais opérationnel! Après plusieurs mois de tests, le STI, système de transport intelligent, est accessible à tous les Namurois. Comme l'explique Stéphanie Scailquin, échevine de la mobilité à Namur, l'idée était de mettre en place un outil intégré pour accompagner tous les usagers de la route: "Il y a des panneaux aux quatre coins de la ville qui donnent des informations en temps réel sur les temps de parcours, sur les meilleurs trajets, sur les places de stationnement disponibles et sur la qualité de l’air".

En tout, 21 panneaux sont installés aux entrées de la ville et 60 bornes aux principaux arrêts de bus. Un système qui est encore amener à évoluer et qui est rendu possible grâce à des caméras et plus de 250 capteurs. L'investissement s'élève à 4 millions et demi d'euros.