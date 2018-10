Ohey: l'homme en congé pénitentiaire impliqué dans un accident risque 20 ans de prison

L'homme en congé pénitentiaire impliqué vendredi dans un accident à Ohey a été placé sous mandat d'arrêt samedi. Il est inculpé pour entrave méchante à la sécurité routière ayant entraîné la mort du conducteur de l'autre véhicule concerné, indique dimanche le parquet de Namur.



Les deux voitures étaient entrées en collision frontale à la sortie d'un virage, rue de Ciney. L'homme, né en 1990, a eu la jambe fracturée. Initialement, le parquet de Namur avait indiqué qu'il s'était évadé de la prison de Lantin mais l'administration pénitentiaire a annoncé plus tard qu'il était en congé pénitentiaire. L'autre conducteur, un jeune père de famille de la région, est lui décédé des suites de ses blessures. Le rapport de l'expert et de nombreux témoignages indiquent que le conducteur en faute roulait très dangereusement, à haute vitesse. De son côté, il conteste les faits, invoquant le fait que ce n'était pas lui au volant. Il comparaîtra devant la chambre du conseil mardi à Dinant et pourrait écoper d'une peine allant jusqu'à 20 ans de prison, précise le parquet.