Philippe Vienne a disparu à Profondeville: avez-vous vu cet homme?

(c) Police fédérale

Diffusé à la demande du parquet de Namur, 04-06-2021.

Dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 juin 2021, Philippe VIENNE, un homme âgé de 60 ans, a quitté son domicile situé Chemin des Villas à Profondeville. Depuis, il ne s’est plus manifesté. Monsieur Vienne mesure 1m89 et est de corpulence normale. Il a les cheveux gris, le crâne dégarni et une barbe grisonnante. Il porte des lunettes. Aucune description vestimentaire n’a pu être établie. Il est prié de demander à Monsieur Vienne de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer.

Un hélicoptère de la police fédérale équipé d'une caméra thermique est sorti ce matin pour appuyer les recherches.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.