Un jeune traverse la rue et agresse un inconnu "sans raison" en plein jour près de la gare de Namur

Un jeune homme né en 1999 a été interpellé et privé de liberté pour avoir agressé une personne dimanche rue Godefroid à Namur, a indiqué lundi le parquet de Namur. La victime est en incapacité de travail pour une durée de sept jours.



Dimanche vers 17h00, un homme est passé à côté d'un autre dans la rue et l'a attaqué "sans raison" et sans rien lui voler. L'auteur a été interpellé, est bien connu de la justice et reconnaît les faits tout en minimisant son acte. Il sera prochainement présenté à un juge d'instruction.