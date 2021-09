Un violeur récidiviste à nouveau condamné à Namur: il s'en est pris à sa fille et à sa filleule, qui est finalement aussi sa fille

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé jeudi une peine de prison de 15 ans et une mise à disposition du tribunal de l'application des peines de 10 ans à l'encontre d'un homme né en 1954 poursuivi pour viols et attentats à la pudeur commis sur sa fille née en 1995 entre 2005 et 2013 à Andenne, Floreffe et Gedinne et sur sa filleule née en 1987, qui s'avère également être sa fille après analyse ADN, entre 1992 et 2001.

L'homme avait déjà été condamné en 2004 à cinq ans de prison avec sursis probatoire, pour des faits de mœurs commis sur sa fille. A sa sortie de prison après sa condamnation, il s'en est repris à elle. Certains jours, il la contraignait à avoir jusqu'à 13 rapports sexuels. Il lui infligeait également différents sévices abjects.

Ce sursis est révoqué et une peine de prison complémentaire de 2 ans a été prononcée.

D'autres faits de mœurs ont par ailleurs été commis sur sa filleule, qui est en réalité sa fille, alors qu'il la gardait certains week-ends quand ses parents travaillaient.