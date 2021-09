2.700 sportifs ont enchaîné nage, vélo et course aux Barrages de l'Eau d'Heure: ils nous disent pourquoi s'infliger cette épreuve (vidéo)

Le triathlon attire de plus en plus d'adeptes. 2.700 sportifs se sont rassemblés ce week-end aux barrages de l'Eau d'Heure pour combine natation, vélo et course à pied.