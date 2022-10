Opération "Meuse propre" à Godinne et Yvoir: "Il y a moins de déchets, c'est un signal positif" (vidéo)

A Godinne et Yvoir plus particulièrement, des bénévoles ont ramassé des déchets toute la journée le long de la Meuse. Quel est l'impact de ce type d'action ? Et est-ce qu'il y moins de déchets que par le passé ? Eléments de réponse…