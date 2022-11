"381€ pour une intervention de 5 min": Eve fait appel à un serrurier et se demande si elle s'est fait arnaquer...

Une porte fermée à clé, un trousseau égaré. Telle est la mésaventure qu'a connue Eve, une habitante de Mons. Après avoir fait appel à un serrurier en urgence, elle est surprise pour le coût de l'intervention. Via le bouton orange Alertez-nous, elle se demande si elle n'est pas face à un abus de la part du serrurier. Explications.

Eve loue un appartement à Mons. Au mois d'octobre, l'étudiante perd malencontreusement les clés qui ferment sa chambre et son salon. Il est 22h lorsqu'elle s'en rend compte. Premier réflexe: consulter sur internet des trucs et astuces pour crocheter sa serrure. "J'ai essayé de forcer la serrure avec la baleine d'un parapluie", rigole la jeune femme.

Quelques minutes plus tard, elle capitule et décide de faire appel à un professionnel. Quelques mots-clés sur Google et elle trouve un serrurier dans la région de Mons. "Il m'avait dit qu'il arriverait entre 15 et 30 min plus tard. Il est finalement arrivé 1h après", se souvient Eve.

Via un passe-partout, le travailleur parvient à ouvrir les deux serrures. "Ça a été très vite. Il a ouvert avec un trousseau de clés passe-partout. La rédaction de la facture a duré plus longtemps que l'intervention elle-même", assure la jeune femme. Pourtant, lorsque Eve prend connaissance de la facture, la surprise est grande. "381€ pour une intervention de 5 min, dont 120€ de frais de déplacement. Alors qu'il se trouve à 10 minutes de chez moi. C'est plus cher qu'une ambulance ! Je ne m'attendais pas à ça", s'exclame-t-elle.

Il est 23h passées, Eve n'a qu'une idée en tête : se reposer de cette longue journée. Elle paye donc les 381€ via Bancontact. Persuadée que le montant de sa facture est exagéré, elle consulte les frais conseillés par la Fédération nationale des serruriers. "On est largement au-dessus", déplore-t-elle.

Sur la facture, le détail est notifié. Le déplacement revient à 120€, l'ouverture des deux portes coûte 240€. Le total, TVA comprise, s'élève à 381,60€. Nous avons soumis cette facture à Michel Inghels, président de la Fédération nationale des serruriers. "Aux premiers abords, cela ne me semble pas particulièrement excessif", nous indique-t-il. Si l'on se réfère aux tarifs conseillés par la Fédération, on s'aperçoit que pour une intervention demandée entre 20h et 8h du matin, un coefficient de 200% peut être appliqué, autrement dit le prix peut être multiplié par 3.

Un commerçant ou un prestataire de service (à moins d’être un prestataire de soins conventionné) est libre de fixer ses prix. Il peut donc les augmenter quand il le souhaite, comme le rappelle Test-Achats. Pour éviter les mauvaises surprises, il est conseillé de privilégier le bouche-à-oreille plutôt que les recherches internet pour trouver un professionnel. Mieux vaut également demander les tarifs par écrit avant le service. Après l'intervention, le client peut exiger une facture détaillée pour comprendre le montant qui lui est réclamé.

Michel Inghels, président de la Fédération nationale des serruriers, explique que des sociétés sont réputées pour appliquer des prix exorbitants. "Certaines sont bien connues pour leur arnaque. Parfois, je vois des factures de 1.200€. Et dans certains cas, je n'appelle pas ça 'Ouvrir une porte' mais 'Défoncer une porte'", assure le président. Il estime qu'il est malheureux de voir des métiers d'urgence tels que des serruriers, des plombiers, des électriciens profiter de "la crédulité et de la faiblesse des gens".

En janvier dernier, la secrétaire d'Etat Eva De Bleeker a lancé une carte d'identification pour permettre aux consommateurs de reconnaître les serruriers professionnels compétents et honnêtes. Depuis cette date, les serruriers professionnels doivent présenter à leur client une carte d'identification officielle. Ils ne peuvent l'obtenir qu'en souscrivant à un code de bonne conduite commerciale et en répondant aux critères d'un label de qualité, grâce à leurs compétences et à leur formation. Actuellement, 49 serruriers ont signé ce code de conduite, nous indique le SPF Economie.