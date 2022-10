"Terreur dans la maison": quel est cet insecte qui s'est retrouvé chez Waled à Uccle ?

"Cela a provoqué la terreur dans la maison". Waled, 20 ans, pèse ces mots. Ce jeune Bruxellois nous a contactés via le bouton range Alertez-nous. Un insecte volant non identifié s'est introduit dans son habitation et a semé un (petit) vent de panique.

Le point culminant ayant été atteint quand l'insecte a "sauté sur l'oreille de ma mère. Il a essayé de s'y introduire", détaille Waled. "On l'a pris et jeté dehors."

Impossible d'identifier la bête. Pourtant, le jeune homme précise que plusieurs de ses voisins ont remarqué ce type d'insecte ces derniers temps dans le quartier.

Nous avons contacté la faculté Agro-Bio Tech à Gembloux, et plus particulièrement l’unité d’entomologie qui étudie les insectes. Son responsable, Frédéric Francis, nous éclaire sur ce drôle d'intrus : "Il s'agit de staphylins. Ce sont des insectes inoffensifs pour l'homme et très communs dans les jardins en Belgique", informe le spécialiste.

La bête fait partie des Coléoptères, de la famille des Staphylinidae.



Frédéric Francis ajoute que ce sont des "prédateurs d'invertébrés (limaces et insectes) ou nécrophages (consomment des cadavres). Certains sont détritivores et consomment la matière organique en décomposition."

Il est très courant que ces insectes pénètrent dans les maisons pour y passer l'hiver. L'expert conclut : "Ce sont donc des insectes auxiliaires, bien utiles car ils limitent les populations d'insectes ravageurs de cultures et plantes ornementales."