Un Bruxellois qui promène son petit chien au parc Fontainas en a marre des gros qui "courent sans laisse parmi les enfants"

"J'habite dans le quartier Anneessens, dans le centre de Bruxelles, je viens ici pour demander de l'aide puisque l'administration communale ne fait rien. J'ai un petit chien et je sors deux fois par jour au parc Fontainas. Là-bas, principalement à certaines heures, il y a plein de gros chiens qui courent sans laisse parmi les enfants qui jouent dans le parc. Mon petit chien a été attaqué deux fois par un American Staff. Pensez-vous qu'il soit normal que ces chiens courent librement dans le parc puisqu'il y a un espace clos dans le parc pour ces chiens ? Merci beaucoup pour votre aide", nous a demandé un Bruxellois via le bouton orange Alertez-nous.

Nous avons contacté l’échevine bruxelloise du bien-être animal et des espaces verts, Zoubida Jellab, qui nous a répondu via son porte-parole : "Dans plusieurs parcs bruxellois, des espaces spécifiques pour les chiens (dogzones) ont été installés. Les animaux ne doivent évidemment pas y porter de laisse. Nous en construisons plus ou moins deux par an, dans le but de garantir la bonne cohabitation entre les chiens et nous. Dans les autres zones des parcs, les chiens doivent effectivement être tenus en laisse."

Reste à respecter ces règles. C'est Bravvo, le service de prévention de la ville de Bruxelles, qui est chargé d'y inviter les citoyens. "Nous sommes présents préventivement dans ce quartier avec des gardiens de la paix qui travaillent de 7h à 2h du matin dans le secteur. On agit par la parole, on essaie de discuter avec les gens pour leur expliquer au maximum les règles", nous a dit un représentant du service. Selon lui, le phénomène décrit par notre alerteur ne correspond pas à la situation générale : "Il lui est arrivé une mésaventure à un moment précis, à un endroit précis. Malheureusement, il est impossible d’être partout, tout le temps, mais nous y travaillons", assure Bravvo.