Le supermarché du village de Leuze a du mal à garder ses rayons remplis: "Les gens achètent énormément, bien plus que d'habitude"

Le coronavirus en Belgique met à rude épreuve la population, mais également les supermarchés. Christine nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Elle a en effet remarqué des rayons bien vides au magasin AD Delhaize situé à quelques centaines de mètres de son domicile. Cette situation, 9 jours après l'annonce du confinement, l'a interpellée.

A Leuze, dans la commune d'Eghezée en province de Namur, de nombreux habitants ont l'habitude d'aller faire leurs courses au seul supermarché de ce petit village de moins de 3000 âmes. Christine est, elle aussi, une cliente régulière. Mais depuis le début du confinement, elle a beaucoup de mal à trouver les produits qu'elle souhaite dans ce commerce. "C'est hallucinant", s'exclame-t-elle. "Je n'ai jamais vu le magasin aussi vide que durant cette période". Ce qui a poussé la dame de 50 ans à nous contacter via le bouton orange Alertez-nous, c'est sa dernière visite dans le supermarché, jeudi dernier. "De nombreux produits que je souhaitais n'étaient pas en rayon. De la mozzarella, des frites et des surgelés par exemple. Je ne parle même pas de la farine: ça fait 10 jours que j'en cherche! Ce n'est pas la fin du monde, mais ça m'interpelle".

Si vous venez un jour, le rayon lait sera rempli. Mais le lendemain, il sera vide car les gens se seront rués dessus

"C'est un peu vide, c'est vrai"

Du coté du magasin, on confirme la situation compliquée au niveau de l'approvisionnement. "C'est un peu vide, c'est vrai", avoue le gérant. "Mais c'est parce que les clients achètent énormément, bien plus que d'habitude. Je pense que ça va se réguler". Le franchisé affirme pourtant recevoir des marchandises de manière régulière. "Mais quand elles arrivent, les clients les achètent aussi vite. Si vous venez un jour, le rayon lait sera rempli. Mais le lendemain, il sera vide car les gens se seront rués dessus". En tant que franchisé, il est limité en nombre de commandes par l'enseigne. "Si Delhaize me permet de commander 400 colis, j'en reçois 400. Mais ça ne remplit pas mon magasin quand d'habitude on en a 2000". Le gérant ne se plaint par pour autant. "Tout le monde est limité. Et je ne me sens pas laissé de côté en tant que franchisé car Delhaize essaye bien souvent de nous privilégier".

Contacté ce jeudi par nos soins, Delhaize confirmait de petits soucis logistiques mais indiquait qu'il ne fallait pas craindre une rupture de stock: "Le problème est qu’on a le même nombre de camions qu’avant pour transporter beaucoup plus de marchandises. On a envoyé des camions supplémentaires, mais même comme ça c’est plus lent que d’habitude. On envoie petit à petit car ce n’est pas possible d'envoyer toutes les marchandises d’un coup. Mais nos fournisseurs nous ont tous garanti un approvisionnement en continu".

"Ce n'est pas très intelligent de devoir faire plusieurs magasins alors qu'on est confiné"

Christine, notre alerteuse, doit du coup parcourir plus de 10 kilomètres pour trouver les produits dont elle a besoin. "Je trouve que ce n'est pas très intelligent de devoir faire plusieurs magasins alors qu'on est confiné", souligne la sage-femme de métier. "Je n'en veux absolument pas à notre petit magasin. Mais c'est vrai que je vais me diriger vers le grand Delhaize situé à une quinzaine de kilomètre de chez moi dorénavant."

"Malheureusement, je ne peux rien faire à mon niveau", regrette le gérant du commerce de Leuze. "Le problème, c'est la logistique qui ne suit pas. En magasin, on commande tout ce qu'on peut commander et on travaille au maximum pour que les rayons soient remplis".

