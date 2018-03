Neige et verglas: 380 voyageurs bloqués ont passé la nuit sur des lits de camp à Brussels Airport (vidéo)

La situation n'est pas encore optimale mais désormais plus proche de la normale, samedi à Brussels Airport, au lendemain d'une journée lors de laquelle quelque 130 vols avaient été annulés en raison des conditions climatiques. Vendredi soir, 380 lits ont été installés à l'aéroport pour des voyageurs victimes d'une annulation, a précisé la porte-parole Florence Muls à l'agence Belga.

"Les températures sont en hausse et il n'y a pas de problème de ressource, la situation est donc plus proche de la normale", explique la porte-parole de l'aéroport. L’aéroport est donc à nouveau opérationnel. "Il n’empêche qu’au moment où je vous parle, il y a encore quelques perturbations. On enregistre, par exemple, cinq vols qui ont du retard à destination de Berlin et Nice. Un vol est toujours annulé à destination de Lisbonne. Normalement cet après-midi, il ne devrait plus y avoir de problèmes pour les passagers qui doivent s’envoler", a précisé notre journaliste Emmanuel Dupond en direct dans le RTLinfo 13H.

Mais si la situation se normalise, il est toujours préférable de contacter votre compagnie aérienne ou de vous diriger vers le site internet de l’aéroport. D'après ce site, une dizaine d'arrivées ont été annulées, depuis New York, Hannovre, Nantes, Marseille, Birmingham, Dublin, Edimbourg (2), Milan et Lisbonne. Dans l'autre sens, des départs vers Milan, Dublin et Lisbonne ont connu le même sort.

Vendredi soir, 380 lits ont été installés dans le terminal et dans le hall d'un hôtel de l'aéroport pour accueillir des voyageurs bloqués. Ils ont reçu à boire et à manger, précise la porte-parole. D'autres ont été pris en charge par leur compagnie aérienne. Les personnes qui doivent récupérer un bagage sont invitées à remplir le formulaire ad hoc via le site de Brussels Airport.