10 détenus utilisent une disqueuse pour s'évader de la prison de Saint-Hubert

Ce jeudi soir, peu avant 17h, une évasion de 10 détenus a eu lieu à la prison de Saint-Hubert. Les détenus étaient emprisonnés pour des faits de stupéfiants. Ils ont en fait découpé la clôture du centre de détention à l'aide d'une disqueuse. Ils étaient donc équipés et préparés. Les recherches ont donc été lancées très rapidement. Un drone, un hélicoptère, un chien pisteur et des policiers venus en renfort des zones de police voisines ont été mobilisés. Le DNF, département de la nature et des forêt a aussi été appelés pour quadriller les forêts. La police suppose qu'ils se cachent dans les forêts ardennaises.