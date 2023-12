Retour sur le procès de Monique Olivier, ex épouse du tueur en série Michel fourniret, décédé en 2021. Monique Olivier jugée devant les assises des Hauts de Seine en France pour enlèvements, assortis de viol ou tentative de viol, et meurtres de 3 jeunes filles (Marie-Angèle Domèce, 18 ans, en 1988, Joanna Parrish, 20 ans, en 1990 et Estelle Mouzin, 9 ans, en 2003.