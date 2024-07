"Jusqu'au bout, il a aidé": qui était l'homme qui a perdu la vie pendant l'incendie à Couillet?

Ce jeudi, un incendie s'est déclaré dans le centre de tri Valtris à Couillet. Un homme a perdu la vie sur place. Il s'agissait d'un responsable d'équipe. On en sait désormais davantage sur ce dernier.

Selon les dires du directeur général, les pompiers sont arrivés rapidement sur place. "Notre responsable d'équipe a voulu apporter une aide logistique et concrète aux hommes du feu. Malheureusement, il a eu un accident dramatique avec son chariot élévateur."

Interrogé par l'équipe de RTL info, le directeur général de l'intercommunale Tibi est revenu sur les faits. "Hier soir vers 20h, nous avons constaté un départ de feu au niveau d'une logette de stockage de déchets extérieurs", indique Philippe Teller. "Le responsable d'équipe a bien réagi puisque directement il a appelé les services de secours, il a fait évacuer le bâtiment et mis en sécurité son personnel. Ensuite, il a périmétré la zone et attendu l'arrivée des secours."

"Nous avons été informés en fin de journée, en début de nuit de son décès", poursuit Philippe Teller. "Je pense que c'est compliqué pour tout le monde, c'était un collègue qui était particulièrement apprécié, quelqu'un qui véritablement donnait tout pour son travail, pour son entreprise et qui n'hésitait pas à mettre la main à la pâte pour aider ses collègues. Et jusqu'au bout, c'est ce qu'il a fait. Et donc, ça fait un choc à tout le monde."