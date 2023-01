Attaque au couteau dans la station de métro Schuman, le suspect interpellé

Une attaque au couteau est survenue ce lundi en fin de journée à la station de métro Schuman. e parquet a communiqué que 3 personnes sont blessées, dont une plus gravement. Les jours de cette dernière sont en danger. L'individu s'est présenté armé dans la station Schuman et a fait son attaque dans la rame du métro. Il a été interpellé en sortant sur les quais et a provoqué la panique dans la station. L'individu, né en 1992 (30 ans), est déjà connu des services de police pour des faits mineurs. Toujours selon le parquet, l'agression ne serait pas d'origine terroriste. Mais plutôt l'acte d'un "déséquilibré".