Attaque au marteau dans une soirée de village à Antoing: "Ça a été extrêmement violent", témoigne l'un des organisateurs

Une soirée sous chapiteau dans le village de Péronnes, à Antoing, a viré au drame dans la nuit de vendredi à samedi. Selon les premiers éléments de l'enquête, une bagarre a éclaté entre deux groupes de motards dans le cadre d'un règlement de compte. L'événement festif et sportif était organisé par la SPJAI, le service professionnel de la jeunesse agricole indépendante. Il s'agissait d'un rassemblement de jeunes agriculteurs de la région. L'un des organisateurs a accepté, anonymement, de témoigner. "C'est désolant de voir ce genre de scène. On s'imaginerait jamais que ça puisse arriver, entre guillemets, dans nos campagnes. On est vraiment sous le choc", confie-t-il. Tout s'est passé très vite, "sur quelques minutes", selon lui. L'altercation est survenue "entre des personnes totalement extérieurs à l'organisation. Et un public qui est rarement le nôtre", dit-il. "Ça a été extrêmement violent."