Miss France: découvrez Angélique Angarni-Filopon, lauréate 2025

"C'est un honneur de me tenir devant vous. Quand j'ai gagné le concours Miss Martinique, j'ai dit aux Martiniquais qu'on allait le faire ensemble. Et on l'a fait ensemble! Merci!", a dit en pleurs la nouvelle reine de beauté qui succède à Eve Gilles, Miss France 2024 et Miss Nord-Pas-de-Calais 2023.

Les dauphines de Miss France 2025 sont respectivement Miss Nord-Pas-de-Calais 2024, Sabah Aïb, 18 ans, Miss Corse 2024, Stella Vangioni, 27 ans, Miss Guadeloupe 2024, Moïra André, 27 ans et Miss Côte d'Azur 2024, Lilou Emeline-Artuso, 21 ans.