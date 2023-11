Bernard économise des milliers d'euros par an grâce aux "low tech": voici quelques-unes de ses astuces

Face au défi du réchauffement climatique, il y a plusieurs écoles. Ceux qui comptent sur les nouvelles technologies et ceux qui prônent d’autres systèmes plus économes en énergie. Les "low tech", ce sont des technologies utiles, accessibles et durables. Des outils souvent faits maisons que certains adoptent au quotidien. Résultat: un impact limité sur la planète et de belles économies. La sobriété technologie au lieu de la surenchère technologique: c’est la séquence Planète Avenir de cette édition.