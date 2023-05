Il manque de médecins généralistes à Bruxelles et en Wallonie. Plus de la moitié des communes sont considérées comme en pénurie. En Wallonie, 1 généraliste sur 5 est obligé de refuser des patients. Et ça ne risque pas de s’améliorer. On estime que d’ici 10 ans, 1 médecin sur 3 va arrêter ses activités.