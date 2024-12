"On ne l'a plus jamais revue...": 30 ans après la disparition de Sylvie Carlin à Peruwelz, l'affaire va être classée

Des questions qui restent sans réponse depuis 30 ans. Que s'est-il passé le 15 décembre 1994 vers 16 heures ? Ce jour-là, Marie-Agnès voit sa sœur Sylvie, 19 ans, quitter la maison pour la toute dernière fois. Elle ne la reverra jamais. Elle fumait une cigarette. "Sa meilleure amie l'a rencontrée, elle passait en mobilette. Elle lui a fait signe", raconte-elle. "Malheureusement, après, Sylvie, on ne l'a plus jamais revue... On a pensé à Dutroux, puis on a pensé à Fourniret. Malheureusement, ça n'a abouti à rien. Et là, on est encore là, au bout de 30 ans, à se demander, à se poser toujours la même question."

Ce samedi après-midi, à quelques mètres des lieux de la disparition à Peruwelz, la famille de Sylvie Carlin a tenu à lui rendre hommage. Ses membres tentent depuis 30 ans de trouver l'apaisement. Chacun voudrait comprendre en imaginant l'issue tragique qui les attend. "Je n'arrive pas à vivre correctement ma vie, tout en sachant que ma sœur a disparu et que je ne la retrouve pas", poursuit Marie-Agnès. "Je crois que je commencerai seulement à vivre le jour où on la retrouvera."