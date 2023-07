Via le bouton orange, plusieurs personnes témoignent leur ras-le-bol. À Deux-Acren (Lessines), des habitants ont vu s'implanter la plus grande centrale de stockage d’énergie d’Europe, Corsica Sole. Construite en 6 mois et intégralement constituée de batteries lithium-ion, la centrale installée à Deux-Acren assure la régulation de la fréquence sur le réseau d’électricité belge.