Violences à Amsterdam: la justice réclame 8 mois de prison pour l'un des agresseurs des fans israéliens

Le parquet néerlandais a requis huit mois de prison jeudi contre un homme accusé d'avoir battu des supporteurs israéliens et évoqué une "chasse aux juifs" durant une nuit de violences en novembre à Amsterdam qualifiées d'antisémites par de nombreux gouvernements occidentaux.

Umutcan A., 24 ans et originaire de La Haye, est accusé d'avoir asséné des coups à plusieurs supporteurs et d'avoir violemment arraché une écharpe du Maccabi Tel-Aviv à un individu. L'homme figure parmi les sept suspects, âgés de 19 à 32 ans, à avoir comparu mercredi et jeudi devant le tribunal d'Amsterdam.

Dans la nuit du 7 au 8 novembre, des supporteurs du club israélien Maccabi Tel-Aviv ont été pourchassés et battus dans les rues d'Amsterdam, en marge d'un match de football contre l'équipe locale, l'Ajax. Cinq personnes ont été brièvement hospitalisées. Umutcan A. a également été reconnu comme l'auteur d'un message WhatsApp évoquant une "chasse aux juifs".