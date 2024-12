Hey!, la marque à bas coûts d'Orange, s'aligne sur le tarif à 5 euros par mois de Digi: voici les différences entre les offres des opérateurs

"Il y a une petite faille dans le sens que Digi n’a pas encore son propre réseau. C’est le réseau Proximus qui est utilisé, mais seulement le réseau 4G. C’est 5 euros, 15 GB de data, les appels et sms illimités. C’est le réseau Orange dans le cas de Hey, et là, on a la 4G et la 5G. C’est un avantage concurrentiel pour Hey. On peut dire que Digi garde un autre avantage concurrentiel : le prix qu’on va payer pour ce qu’on va dépenser en plus du forfait. Si vous dépassez les 15 GB chez Digi, vous allez payer 60 cents par giga supplémentaire. Pour un giga supplémentaire avec Hey, c’est 10 euros. Il faut donc un peu comparer, et voir ce qui nous plait et nous plait pas, si on veut sacrifier la 5G ou pas."

Digi va-t-il avoir ses propres antennes ?

"C’est le but. Pour le moment, comme ils n’ont pas leurs propres antennes, ils louent l’infrastructure de Proximus. A partir de 2025, ils vont développer leurs antennes. On s’attend à avoir 30% du territoire national qui sera couvert en 5G de Digi, d’ici septembre. Cela va prendre un peu de temps."

Offre télévision, connexion internet fixe… Digi casse les prix.

"Ils cassent les prix, mais on ne connaît pas encore les prix pour la télévision. On sait qu’elle va arriver qu’on aura accès, soit à 40 chaînes, soit à 70 chaînes, et qu’on pourra regarder via une box télé ou via une app sur un smartphone, ou une smart tv. Dans les autres pays, où cela a déjà été lancé, on sait que c’est 7 euros par mois. On pourrait s’attendre à des prix équivalents. Pour Internet, ils cassent les prix aussi. On le sait, ils ont lancé une première offre fibre, qui va vous permettre de surfer avec des vitesses de 500 mégas, et des vitesses de téléversement très rapides (500 mégas). Cela ne coûte que 10 euros par mois. Il n’y a pas de frais d’installation. Mais la faille, c’est que c’est accessible pour 10.000 foyers actuellement, dans le quartier Cureghem à Anderlecht. Mais Digi a promis que rapidement, ils allaient s’étendre dans Bruxelles, et dans d’autres grandes zones urbaines en Belgique. Il faut être patient."

Cette offre fait bouger les lignes. Un bénéfice pour les consommateurs.

"La meilleure preuve, c’est que hier soir, Hey a réagi. On est passé d’une offre de 5 gigas à 15 gigas, avec une réduction de prix, et des appels et sms illimités (alors qu’avant c’était limité). On peut clairement s’attendre à ce que des acteurs comme Scarlet ou Mobile Vikings réagissent dans les prochains jours. Ne changez donc pas tout de suite, attendez de voir comment les concurrents réagissent, mais il est clair qu’il va y avoir de bonnes affaires à faire dans les semaines à venir."