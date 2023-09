"C’était si facile avant": Daniel dénonce la suppression d’un passage à niveau à Cheratte et l’installation d’un nouveau passage sous voies "régulièrement inondé"

Daniel nous a contactés via le bouton orage Alertez-nous pour dénoncer l’installation par Infrabel d’un nouveau passage sous voies à Cheratte, en province de Liège. Le problème selon lui ? Le tunnel est trop sombre, mal organisé et régulièrement inondé. Les habitants regrettent leur ancien passage à niveau, bien plus simple, selon eux. Mais la mission d’Infrabel est renforcer la sécurité des usagers, et cela passe notamment par la suppression des passages à niveau. A terme, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge espère en supprimer le plus possible.