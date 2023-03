Le 22 mars 2016, Christian et Dominique se rendent au travail en métro. Les deux hommes ne se connaissent pas, même s’ils se ressemblent un peu. L’un et l’autre travaillent dans la finance, ils gagnent bien leur vie, ils sont dans la même rame de métro, celle qui explose à 9h11. Tous les deux sont brulés, au visage et aux mains. Aujourd’hui, ils posent des regards très différents sur le procès qui se tient en ce moment.