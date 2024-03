Des délégués syndicaux bloquent l'entrée de la prison de Lantin aux détenus de Flandre: "Il y a d'autres mouvements prévus"

La grève pour dénoncer la surpopulation carcérale dans les prisons flamandes a des conséquences, en Wallonie. À Lantin, des délégués CSC bloquent l'entrée de la prison. L'idée de transférer des détenus de prisons flamandes vers les prisons wallonnes ne plaît pas à la CSC. Ce mardi, une quinzaine de délégués syndicaux se trouvent devant la prison de Lantin pour empêcher ces détenus d'entrer. "Nous comptons rester le plus longtemps possible", prévient le délégué Olivier Blaise, présent sur place. "Nous sommes déjà à environ 175% de surpopulation en maison d'arrêt", déplore-t-il. "Depuis ce week-end, nous commençons à recevoir les détenus néerlandophones. Ils ont pris un arrêté afin de ne plus avoir de nouvelles incarcérations dans leurs prisons", justifie le syndicaliste. Olivier Blaise précise qu'aujourd'hui, il n'y a pas de grève, mais qu'elles sont déjà prévues : "Nous ne bloquons que les entrants détenus. Le personnel travaille normalement aujourd'hui. Il y a d'autres mouvements qui sont prévus, ma