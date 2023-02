Des dizaines de tracteurs sur les routes aujourd'hui: que réclament les producteurs de fruits?

Des producteurs de fruits mènent ce lundi matin une action de sensibilisation envers les grandes surfaces et les consommateurs. Selon eux, les marges dégagées par les grandes surfaces permettraient de rémunérer équitablement les producteurs, sans que le consommateur ne soit obligé de payer plus. Ce matin, une colonne de 30 à 50 tracteurs emprunte la Nationale 3 pour se rendre au siège de Comeos, le porte-parole du commerce et des services, à Auderghem. Les coûts de production des pommes et des poires ont explosé depuis l’an dernier en raison de la hausse du prix de l’électricité nécessaire pour conserver les fruits au frigo en hiver. Et les salaires des ouvriers ont aussi été indexés au premier janvier. Un kilo de pommes Jonagold coûte en supermarché 2 euros 20, dont seuls 30 à 40 centimes en moyenne reviennent au producteur. Christophe Sancy, rédacteur en chef du magazine de la distribution Gondola, comprend les producteurs : "Il leur manque en clair 20 centimes le kilo pour pouvoir maintenir la tête ho