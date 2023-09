"En 1999, on s'étonnait qu'il y ait... 25 degrés": les mois de septembre les plus chauds n’avaient rien avoir avec ceux d'aujourd’hui

On peut parler d'une véritable vague de chaleur en Belgique, ce qui est exceptionnel pour un mois de septembre. C’est tout simplement la première fois. Les archives le prouvent les mois de septembre les plus chauds n’avaient rien avoir avec aujourd’hui. Le 12 septembre 1999, un de nos journalistes était est à la côte, à Ostende, car il y faisait particulièrement chaud. 24 degrés: des températures apparemment rares en septembre à l’époque. "A l'époque, on s'étonnait d'avoir 25 degrés et maintenant on s'étonne d'avoir 30 degrés. Dans 30 ans, on s'étonnera d'avoir 35 degrés. Attention, les gens ont l'habitude d'avoir des hautes températures, mais ce n'est pas normal", commente le climatologue Xavier Fettweis. De la chaleur en septembre, on en a déjà connu, notamment en 2016, avec un record battu (33 degrés à Bruxelles). Plus récemment, le 14 septembre 2020, un pic de chaleur avait frappé la Belgique. Alors en quoi la situation est-elle différente cette année ? "Précédemment, il faisait très chaud un jo